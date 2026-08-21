Fomenta Federación acoso a los medios
Caso personal de demanda ejemplifica intentos de inhibir la libre expresión en medios.
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La hostilidad franca del gobierno federal hacia ciertos medios de comunicación y periodistas y su exhibición constante, empeoran el escenario donde las propias autoridades no han hecho lo suficiente para contener las amenazas de los que no están relacionados con el gobierno pero que también representan una afrenta a la libertad de expresión, advirtió Marcela Nochebuena, periodista del portal de periodismo crítico "Animal Político" y docente en el terreno del periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Propuesta política y control a la libertad de expresión
En entrevista, la reportera explicó que la propuesta de control a la libertad de expresión responde a una acción política de las autoridades federales.
Recordó que el periodismo ha sufrido el acoso de la violencia directa, condición a la que se suma el exceso y los errores de interpretación en la aplicación de la ley.
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Caso personal y demandas contra la libre expresión
Puso como ejemplo su caso, en el que enfrentó una demanda que buscaba inhibir su derecho a la libre expresión relacionada con una publicación en el portal Animal Político.
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