Seduvop remienda nuevo desnivel de la Fenapo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A pocos días de haber sido inaugurada la obra del paso a desnivel de la Fenapo se abrió un boquete en uno de sus carriles laterales superiores. Pese a la evidencia, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, negó que se haya suscitado dicha afectación en la obra. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública lo desmintió.

La obra se inauguró el pasado 5 de agosto y antier, ciudadanos que conducían por ella denunciaron el surgimiento de un enorme bache y desprendimientos de pavimento.

El bache con un diámetro estimado de un metro, ubicado frente a un negocio de aceros con dirección de sur a norte, ya fue reparado, incluso los pedazos de asfalto retirado quedaron dispersos en la orilla del camino.

Cuestionado sobre la falla en la intervención recién inaugurada, el mandatario estatal intentó defender que la estructura deprimida como tal no sufrió ningún daño, por lo cual, se le aclaró que el bache surgió en la parte superior, no en la zona baja de la misma.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseveró que la Seduvop tampoco le informó nada respecto de haber reparado o arreglado el hoyanco, brotado este miércoles en la superficie de rodamiento.

"No, no, no (...) debió haber sido otra cosa (...) el deprimido está perfectamente bien construido (...) no, no, nada, nada (me reportó la Seduvop sobre la reparación del bache)", indicó el mandatario.

Sin embargo, en un comunicado posteriror a las declaraciones de Gallardo Cardona, la Seduvop refirió que no se trató de un bache, sino de la tapa de un pozo de visita que se desplazó y levantó el chapopote. Es decir, en lugar de colocarlo correctamente, la constructora responsable solo lo cubrió con el material de construcción.