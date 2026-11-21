¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un total de 22 asociaciones y colectivos de San Luis Potosí se unieron en el Movimiento de Personas con Discapacidad para impulsar una agenda común y exigir que este sector tenga participación en las decisiones y políticas públicas, en lugar de limitarse a ser convocado a actividades institucionales.

Movimiento de personas con discapacidad busca participación activa

Durante una rueda de prensa en el Congreso del Estado, integrantes del movimiento señalaron que buscan dejar atrás la visión asistencialista de la discapacidad y avanzar hacia el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos, con capacidad para decidir y participar en todos los ámbitos de la sociedad. Ángeles Martínez sostuvo que las organizaciones decidieron dejar de trabajar de manera aislada para fortalecer sus demandas y defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Entre sus principales planteamientos está que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en las decisiones relacionadas con educación, trabajo, cultura y políticas públicas. Sus integrantes también señalaron que las barreras que enfrenta este sector no son únicamente físicas, sino sociales, por lo que consideraron necesario involucrar a las familias, instituciones y ciudadanía en la construcción de una sociedad incluyente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Presentación de manual y actividades para visibilizar derechos

Como parte de sus actividades, el movimiento presentará un manual gratuito dirigido a familias cuidadoras, elaborado en colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Tecnológica Metropolitana. La presentación será el 27 de noviembre, a las 14:00 horas, en las instalaciones de la UPN. Además, el 29 de noviembre realizarán una caminata desde el jardín de Tequis hasta la Plaza de la Democracia, seguida de actividades artísticas con siete asociaciones en el Teatro de la Paz, a partir de las 17:30 horas.

La jornada del 29 de noviembre comenzará con una misa a las 8:00 horas en la iglesia de Tequis, oficiada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe. También se anunció el encendido de edificios públicos.

Las organizaciones señalaron que estas acciones buscan visibilizar a las personas con discapacidad, pero insistieron en que la inclusión debe traducirse en oportunidades reales de participación y desarrollo, no quedarse únicamente en actos de reconocimiento.