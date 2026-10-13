Multan a empleados de la Seduvop

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, impuso una multa cercana a los 25 mil pesos por el depósito ilegal de residuos de poda en un tiradero clandestino, donde el sábado fueron sorprendidos tres trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, informó que el municipio revisará el terreno para identificar los materiales acumulados, determinar las dimensiones del área afectada e iniciar trabajos de remediación.

El funcionario advirtió que la sanción administrativa no descarta consecuencias penales, pues arrojar basura en un sitio no autorizado puede constituir un delito ambiental. La determinación corresponderá al Ministerio Público y, dependiendo de los materiales encontrados, podrían intervenir otras autoridades si se detectan residuos peligrosos o de manejo especial.

La inspección municipal también buscará establecer las condiciones del predio y las acciones necesarias para su recuperación. Mendieta Rivera señaló que, hasta el momento de sus declaraciones, no tenía confirmación de que las autoridades hubieran intervenido anteriormente en ese mismo espacio. Los residuos identificados corresponden principalmente a desechos de poda, aunque el personal municipal deberá revisar el sitio para precisar qué materiales fueron depositados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal, los agentes acudieron al lugar tras recibir una denuncia por la presunta quema de basura en un tiradero clandestino ubicado en la zona del fraccionamiento San Miguel. Al llegar, encontraron una camioneta de tres y media toneladas en la que varias personas descargaban residuos. Los ocupantes se identificaron como trabajadores de Seduvop, pero no pudieron acreditar permisos para realizar la disposición.

Los tres empleados fueron detenidos por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente y quedaron a disposición del Ministerio Público, al igual que el vehículo asegurado. Villa Gutiérrez precisó que también se dio aviso al área municipal de Ecología para que realizara las actuaciones correspondientes.

El jefe de la Policía Municipal agregó que se han registrado cerca de cuatro detenciones por hechos similares en la delegación de La Pila, donde fueron detectadas empresas que arrojaban desechos en lugares no autorizados.