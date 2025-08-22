No le interesa a poceños creación de otro municipio

Entre las y los ciudadanos comunes de Villa de Pozos, el tema de una posible municipalización de la delegación capitalina de La Pila resulta de poco interés, aunque se expresó el deseo de que a quienes residen en esa demarcación les vaya “mejor” que a la población del municipio número 59.

Ayer se recogió la opinión de algunas personas alrededor del jardín principal de la cabecera municipal poceña. En general, el tópico de municipalizar La Pila resultó desconocido para la mayoría al igual que el origen de la novedosa propuesta: el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Algunos dijeron que “está bien que se ‘independicen’, pues la capital los tiene igual de abandonados que como nos tenían a nosotros”, mientras que otros señalaron que, a diferencia de lo que ocurrió en Pozos durante años, “allá en La Pila no hay gente que se haya movido para hacer eso (la municipalización)”.

Hubo quien afirmó que “ser municipio sirve de muy poco; aquí las cosas no cambiaron mucho. Un poco aquí en el centro (de la cabecera municipal), pero en las colonias todo sigue más o menos igual”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los poceños de más edad y más enterados de la política local por los medios de comunicación, dijeron que “esa idea de municipalizar La Pila es para dejar al alcalde de la capital sin recursos para la campaña del 2027; no es que interese mucho la gente que vive allá, pero bueno. Si eso se hace, esperemos que les vaya mejor que a nosotros”.

También aconsejaron a quienes habitan en La Pila “que se pongan buzos; si se hacen municipio, que sea con pura gente de allá, porque luego llegan mucho de fuera a querer aprovechar, como aquí en Pozos”.