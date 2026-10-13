No será en automático la alianza PAN-PRI

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El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, señaló que una eventual alianza electoral con el PRI y otras fuerzas políticas rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 deberá definirse a partir de un análisis sobre su competitividad, por lo que descartó que exista una decisión automática de coaligarse.

Explicó que la dirigencia nacional del PAN evaluará la posibilidad de establecer acuerdos electorales estado por estado, para determinar en cuáles casos una coalición puede representar una ventaja. Añadió que la suma de partidos no garantiza por sí misma mejores resultados en las urnas.

Guajardo Barrera recordó que ha participado en distintas alianzas electorales, entre ellas con Nueva Alianza en 2012, con el PRD y Movimiento Ciudadano en 2018, así como con el PRI en 2021 y 2024. Sostuvo que antes de definir una coalición deben analizarse el proyecto político, los perfiles que competirían y las posibilidades reales de obtener el triunfo.

Indicó que, en el caso de San Luis Potosí, también tendría que revisarse el interés de los partidos que legalmente pueden construir una alianza con Acción Nacional, entre ellos el PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como las condiciones en que podría concretarse un acuerdo.

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En cuanto a las reuniones entre perfiles panistas que han manifestado interés en participar en el proceso de selección rumbo a 2027, el legislador afirmó que el objetivo es construir la unidad interna y que quien no resulte favorecido respalde a la persona ganadora. Añadió que el proceso contempla una encuesta impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional, con la intención de que la ciudadanía participe en la definición de la candidatura.