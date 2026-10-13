logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No será en automático la alianza PAN-PRI

Por Samuel Moreno

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
A
No será en automático la alianza PAN-PRI
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El diputado local del PAN, Rubén Guajardo Barrera, señaló que una eventual alianza electoral con el PRI y otras fuerzas políticas rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 deberá definirse a partir de un análisis sobre su competitividad, por lo que descartó que exista una decisión automática de coaligarse.

      Explicó que la dirigencia nacional del PAN evaluará la posibilidad de establecer acuerdos electorales estado por estado, para determinar en cuáles casos una coalición puede representar una ventaja. Añadió que la suma de partidos no garantiza por sí misma mejores resultados en las urnas.

      Guajardo Barrera recordó que ha participado en distintas alianzas electorales, entre ellas con Nueva Alianza en 2012, con el PRD y Movimiento Ciudadano en 2018, así como con el PRI en 2021 y 2024. Sostuvo que antes de definir una coalición deben analizarse el proyecto político, los perfiles que competirían y las posibilidades reales de obtener el triunfo.

      Indicó que, en el caso de San Luis Potosí, también tendría que revisarse el interés de los partidos que legalmente pueden construir una alianza con Acción Nacional, entre ellos el PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como las condiciones en que podría concretarse un acuerdo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En cuanto a las reuniones entre perfiles panistas que han manifestado interés en participar en el proceso de selección rumbo a 2027, el legislador afirmó que el objetivo es construir la unidad interna y que quien no resulte favorecido respalde a la persona ganadora. Añadió que el proceso contempla una encuesta impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional, con la intención de que la ciudadanía participe en la definición de la candidatura.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hospital Central opera con normalidad, asegura IMSS-Bienestar
      Hospital Central opera con normalidad, asegura IMSS-Bienestar

      Hospital Central opera con normalidad, asegura IMSS-Bienestar

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Sobre el bloqueo del personal, señaló que mantiene comunicación con la representación sindical para atender sus demandas

      Por comicios, partidos y candidatos se llevarán 283 mdp
      Por comicios, partidos y candidatos se llevarán 283 mdp

      Por comicios, partidos y candidatos se llevarán 283 mdp

      SLP

      Samuel Moreno

      En total, el Ceepac proyecta un gasto por 479 millones 820 mil pesos para el proceso electoral de 2027

      Autorizan a la UASLP estacionamiento para su campus Pedregal
      Autorizan a la UASLP estacionamiento para su campus Pedregal

      Autorizan a la UASLP estacionamiento para su campus Pedregal

      SLP

      Pulso Online

      La adecuación del terreno incluye mejoras en accesibilidad, seguridad e iluminación, con un presupuesto máximo de 12 millones de pesos

      Recibió gobierno estatal 12 mdp para manutención de las PPL
      Recibió gobierno estatal 12 mdp para manutención de las PPL

      Recibió gobierno estatal 12 mdp para manutención de las PPL

      SLP

      Rubén Pacheco

      El titular de la SSPC explicó que los recursos se aplicaron en el Cereso femenil de Xolol