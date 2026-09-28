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PNA mantiene su registro local, dice el Ceepac

El Ceepac validó 8 mil 570 afiliados del partido, casi 2 mil 900 más de los necesarios.

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
PNA mantiene su registro local, dice el Ceepac
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      Nueva Alianza San Luis Potosí conservará su registro como partido político local al acreditar 8 mil 570 afiliados válidos, una cifra superior a las 5 mil 691 personas que requiere para mantener su registro, de acuerdo con la revisión trianual realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

      El procedimiento establece que los partidos políticos deben contar con afiliados equivalentes al menos al 0.26 por ciento del padrón electoral estatal utilizado en la última elección local ordinaria. Para San Luis Potosí, el INE fijó ese mínimo en 5 mil 691 personas, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo INE/CG640/2022.

      Nueva Alianza registró en el Sistema de Verificación 12 mil 248 militantes. Después de la compulsa realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 8 mil 570 fueron considerados registros válidos; 3 mil 516 presentaron inconsistencias, 86 quedaron sin compulsar y 76 fueron cancelados.

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      Los registros válidos representan 0.3915 por ciento del padrón electoral estatal. El Ceepac también verificó que la militancia del partido está distribuida en 57 de los 59 municipios de San Luis Potosí, por encima del requisito de presencia en al menos dos terceras partes de las demarcaciones, equivalente a 39 municipios.

      Con ambos requisitos acreditados, el Consejo General del Ceepac aprobó por unanimidad la conservación del registro de Nueva Alianza en el estado. El acuerdo CG/2026/AGO/30 fue publicado el 23 de septiembre en el Periódico Oficial "Plan de San Luis" y ordena publicar el padrón de afiliados en la página del organismo, junto con los registros que presentaron inconsistencias y no fueron contabilizados para integrar el padrón oficial.

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