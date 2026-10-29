logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Obra del Santiago no se acabará en este año: Seduvop

Cambio de Ruta aún espera conocer el proyecto de remediación

Por Rubén Pacheco

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Obra del Santiago no se acabará en este año: Seduvop
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Mientras Jorge Grimaldo Limón, titular de la Seduvop, reconoció que la ampliación del bulevar río Santiago no concluirá en 2026, Luis González Lozano, director general de Cambio de Ruta A.C., reportó que el Poder Judicial Federal ya realizó la inspección de la obra, a fin de que el juez responsable establezca la forma de mitigación ambiental.

      El funcionario estatal admitió que, por dimensiones de los trabajos realizados, la empresa constructora lleva a cabo la intervención en etapas, a fin de no generar más retrasos de los ya existentes.

      "No vamos a terminar este año completo, pero vamos a irlo trabajando el próximo. Vamos a ir trabajando por etapas, por kilómetros con la confianza de que se van a terminar todas al final de la administración", concluyó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      Aparte, el activista ambiental expuso que los diferimientos de inspecciones de un Juzgado de Distrito se atribuyen al Poder Ejecutivo, dado que ha impuesto recursos legales, "que impiden que el asunto avance". 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      González Lozano remarcó que el punto central no va dirigido a la reposición de los árboles derivados, sino que la Seduvop defina un programa de manejo de los ejemplares, tipo de especies, lugar de la colocación, entre otros detalles técnicos indispensables.

      "Nosotros al promover un juicio de amparo, es porque estamos viendo una falla en la realización de una obra o algún descuido al medio ambiente. Lo ideal sería que, en lugar de estar, decimos los abogados, chicaneando el asunto, lo ideal es que no pusiéramos de acuerdo para que avance", remató.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reconocen a estudiantes de la UASLP por café huasteco
      Reconocen a estudiantes de la UASLP por café huasteco

      Reconocen a estudiantes de la UASLP por café huasteco

      SLP

      Pulso Online

      Obtuvieron el primer lugar en la categoría PyME, de la XX Expo Nacional Emprendedora 2026

      Fotos | Celebran 25 años de honrar a San Judas Tadeo
      Fotos | Celebran 25 años de honrar a San Judas Tadeo

      Fotos | Celebran 25 años de honrar a San Judas Tadeo

      SLP

      Flor Martínez

      El altar de la familia Rocha Hernández en Soledad reúne a devotos con rezos, danzas y música

      Intervienen parte baja de puente Othón; hay reducción de carriles
      Intervienen parte baja de puente Othón; hay reducción de carriles

      Intervienen parte baja de puente Othón; hay reducción de carriles

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La SSPC capitalina informó que se habilitarán vías alternas para los automovilistas

      Ampliación de bulevar Río Santiago no concluirá en 2026: Grimaldo
      Ampliación de bulevar Río Santiago no concluirá en 2026: Grimaldo

      Ampliación de bulevar Río Santiago no concluirá en 2026: Grimaldo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Aparte, Cambio de Ruta A.C. espera que un juzgado establezca la forma de mitigación ambiental