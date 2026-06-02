Ordena juez federal a Sefin dar datos de impuesto ambiental
Anula, por opaca, respuesta deficiente de la dependencia de Cambio de Ruta
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La organización Cambio de Ruta obtuvo un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, un amparo contra la opacidad de la Secretaría de Finanzas al negarse a transparentar información sobre la recaudación y destino del Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC).
El fallo del expediente 158/20269, informó la organización, expone de nuevo que una autoridad no puede responder con evasivas a las demandas ciudadanas de información pública ambiental.
La quejosa indicó que presentó un amparo ante la omisión de la Sefin para contestar una solicitud de información hecha en agosto de 2025 sobre esos aspectos del impuesto ambiental.
La Sefin, señala el texto del fallo, afirmó que había dado respuesta a la petición pocos días después de hecha la solicitud.
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Sin embargo, en el análisis del caso, la juzgadora determinó que en ese oficio no se una "una respuesta congruente" a Cambio de Ruta, violentándose el derecho de acceso a la información pública.
En su respuesta "sustantiva, congruente, fundada y motivada", dice el fallo, la Sefin se limitó a proveer enlaces genéricos de internet sin desglosar, fundamentar ni motivar de forma precisa la respuesta a cada uno de los puntos planteados por el ciudadano
Por lo anterior, el Juzgado resolvió amparar y proteger Cambio de Ruta" y ordenó a la Sefin a dar una respuesta fundamentada a la peticionaria, subsanar todas las deficiencias advertidas en la sentencia (no usar enlaces genéricos ni respuestas previas incompletas) y notificar formalmente la nueva contestación al afectado.
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