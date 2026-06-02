logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ordena juez federal a Sefin dar datos de impuesto ambiental

Anula, por opaca, respuesta deficiente de la dependencia de Cambio de Ruta

Por Jaime Hernández

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Ordena juez federal a Sefin dar datos de impuesto ambiental
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La organización Cambio de Ruta obtuvo un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, un amparo contra la opacidad de la Secretaría de Finanzas al negarse a transparentar información sobre la recaudación y destino del Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes (ISEC). 

      El fallo del expediente 158/20269, informó la organización, expone de nuevo que una autoridad no puede responder con evasivas a las demandas ciudadanas de información pública ambiental.

      La quejosa indicó que presentó un amparo ante la omisión de la Sefin para contestar una solicitud de información hecha en agosto de 2025 sobre esos aspectos del impuesto ambiental.

      La Sefin, señala el texto del fallo, afirmó que había dado respuesta a la petición pocos días después de hecha la solicitud.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, en el análisis del caso, la juzgadora determinó que en ese oficio no se una "una respuesta congruente" a Cambio de Ruta, violentándose el derecho de acceso a la información pública. 

      En su respuesta "sustantiva, congruente, fundada y motivada", dice el fallo, la Sefin se limitó a proveer enlaces genéricos de internet sin desglosar, fundamentar ni motivar de forma precisa la respuesta a cada uno de los puntos planteados por el ciudadano

      Por lo anterior, el Juzgado resolvió amparar y proteger Cambio de Ruta" y ordenó a la Sefin a dar una respuesta fundamentada a la peticionaria, subsanar todas las deficiencias advertidas en la sentencia (no usar enlaces genéricos ni respuestas previas incompletas) y notificar formalmente la nueva contestación al afectado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán
        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán

        Familiares despiden a Paola Márquez influencer en Huichihuayán

        SLP

        El Universal

        Fiscalía reporta incremento en suicidios juveniles y confirma investigación de asalto en Farmacias Guadalajara.

        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental
        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental

        Ordena juez federal a Sefin entregar datos sobre impuesto ambiental

        SLP

        Jaime Hernández

        Anula, por opaca, respuesta deficiente de la dependencia de Cambio de Ruta

        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE
        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE

        Deysi López Sierra asume titularidad en la SEGE

        SLP

        Redacción

        Hasta la semana pasada, se desempeñaba como directora del Registro Civil en el Estado

        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore
        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore

        Video | Guardan en sede del PVEM despensas de Sedesore

        SLP

        Rubén Pacheco

        Videos muestran cómo personal carga los apoyos estatales en camioneta desde Villa Reyes