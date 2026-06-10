Calor en aulas afecta salud de los menores
Paterfamilias exigen a las autoridades educativas instalar aires acondicionados
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MATEHUALA.- El intenso calor que se han presentado en la ciudad ha afectado a escuelas que no cuentan con aire acondicionado, y algunas hasta sin abanicos en las aulas, por lo que alumnos están sufriendo golpes de calor.
Padres de familia señalaron que los menores se están enfermando, presentando insolación, dolores de cabeza, en algunos casos infecciones gastrointestinales, mareos, vómitos e incluso problemas de oídos.
Señalaron que se cooperaron para comprar abanicos, lo que no es suficiente para refrescar los salones de clases, dicen, por lo que piden a las autoridades educativas instalar aires acondicionados en los salones de clase.
En Matehuala el termómetro ha llegado a más de 30 grados, sin embargo, en algunos salones de clases se siente mucho más fuerte el calor, e inclusive algunos menores se han desmayado en clases, por lo que recomiendan a los padres de familia llevar a sus hijos con un termo de agua fresca para evitar que les dé golpe de calor en las aulas.
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Cabe hacer mención que hay padres de familia que han reportado que al salir los niños de clases salen muy acalorados, y aunque se han cooperado para comprar abanicos no se refrescan, además, algunas escuelas donde no tienen techado en las canchas han tomado la decisión de no tomar las clases de educación física para evitar que los niños enfermen.
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