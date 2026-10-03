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Piden atender deterioro en instalaciones del Mercado Hidalgo

Tras varias administraciones municipales, sólo hubo una intervención hace algunos años, dice locatarios

Por Martín Rodríguez

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Piden atender deterioro en instalaciones del Mercado Hidalgo
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      Locatarios del Mercado Hidalgo expusieron sus necesidades de infraestructura y mantenimiento urgentes de atender, pues señalan que hay falta de iluminación y pintura, y también algunas medidas de sanidad pendientes.

      Una de las principales necesidades que plantearon al director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), es la aplicación de pintura en muros interiores y exteriores, luego de que se ha venido deteriorando. Tras varias administraciones municipales, sólo hubo una intervención hace algunos años, según comentan. 

      En la pintura de la herrería, se aprecia desprendimiento y también el color que va dejando el paso diario de las manos de los usuarios o visitantes.

      En el mercado también hay señalamientos por apagones frecuentes o luminarias que se deterioran y dejan puntos oscuros.

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      Los comerciantes reconocen que se les ha apoyado e incluso que ya hay un anuncio oficial de intervención en el mercado, y piden que se les ayude con el reemplazo de piezas de equipamiento que también van sufriendo daño. En algunos casos, las aves han golpeado los vidrios o incluso se deterioran con las granizadas o el viento.

      Francisco Hernández, locatario, dijo confiar en que pronto habrá una intervención que deje satisfechos a los comerciantes y les permita que en un corto tiempo ya cuenten con instalaciones completamente remozadas, para devolver la vitalidad al centro de abasto. 

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