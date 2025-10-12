Piden intensificar acciones de ayuda en Zona Huasteca
Representantes de comunidades indígenas de la Huasteca Potosina, en las regiones sur y centro, solicitaron a los gobiernos federal, estatal y municipales, encabezados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, intensificar los esfuerzos para proteger la vida y el patrimonio de las personas afectadas. Las demandas surgen tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, deslaves y daños en infraestructura básica, viviendas y predios productivos en al menos 11 municipios de la zona.
Las y los líderes de los pueblos Nahua y Tének señalaron que la situación también impacta a poblaciones de la Huasteca Hidalguense y Veracruzana, por lo que pidieron la atención de sus respectivos gobiernos. Señalaron que el Plan DNIII ya está en acción, pero enfatizaron que se requieren apoyos adicionales similares a los proporcionados en Guerrero ante fenómenos naturales comparables.
Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad civil para aportar productos alimentarios y colaborar con la atención de los damnificados, solicitando que las donaciones se entreguen a las protecciones civiles municipales. Los representantes indígenas destacaron que toda ayuda contribuye a mitigar los efectos de la contingencia.
“Solicitamos a la sociedad en general su ayuda y colaboración de productos alimentarios. Por favor hagan llegar a Protección Civil Municipal sus ayudas para nuestros hermanos y hermanas. lo que logremos sumar siempre será bueno. Agradeceremos su atención al presente llamado”, expusieron a través de un comunicado oficial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre las y los firmantes del pronunciamiento se encuentran Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Márquez Bautista, representantes del pueblo Nahua, así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, del pueblo Tének.
no te pierdas estas noticias
Aplican empresas paros técnicos por aranceles
Samuel Moreno
También se han ajustado turnos, señala dirigente empresarial potosino
De más de 174 mdp constará el financiamiento para los partidos en 2026
Ana Paula Vázquez
El Ceepac aprobó el cálculo que se distribuirá en cuatro conceptos difererntes