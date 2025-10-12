Piden intensificar acciones de ayuda en Zona Huasteca

Representantes de comunidades indígenas de la Huasteca Potosina, en las regiones sur y centro, solicitaron a los gobiernos federal, estatal y municipales, encabezados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, intensificar los esfuerzos para proteger la vida y el patrimonio de las personas afectadas. Las demandas surgen tras las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, deslaves y daños en infraestructura básica, viviendas y predios productivos en al menos 11 municipios de la zona.

Las y los líderes de los pueblos Nahua y Tének señalaron que la situación también impacta a poblaciones de la Huasteca Hidalguense y Veracruzana, por lo que pidieron la atención de sus respectivos gobiernos. Señalaron que el Plan DNIII ya está en acción, pero enfatizaron que se requieren apoyos adicionales similares a los proporcionados en Guerrero ante fenómenos naturales comparables.

Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad civil para aportar productos alimentarios y colaborar con la atención de los damnificados, solicitando que las donaciones se entreguen a las protecciones civiles municipales. Los representantes indígenas destacaron que toda ayuda contribuye a mitigar los efectos de la contingencia.

“Solicitamos a la sociedad en general su ayuda y colaboración de productos alimentarios. Por favor hagan llegar a Protección Civil Municipal sus ayudas para nuestros hermanos y hermanas. lo que logremos sumar siempre será bueno. Agradeceremos su atención al presente llamado”, expusieron a través de un comunicado oficial.

Entre las y los firmantes del pronunciamiento se encuentran Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Márquez Bautista, representantes del pueblo Nahua, así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, del pueblo Tének.