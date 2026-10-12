logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pipas reparten agua gratuita en zona norte

A diario se brindan entre 900 a mil 500 servicios: CEA

Por Rubén Pacheco

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Pipas reparten agua gratuita en zona norte
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      De manera diaria, se brindan entre 900 a mil 500 servicios de pipas de agua potable gratuitas, en colonias con desabasto de la zona metropolitana de San Luis Potosí, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Refirió que la mayoría del suministro se concentra en núcleos familiares localizados en la zona norte, sin embargo, también se extiende a colonias de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

      Reportó el funcionario que la insuficiencia se acrecienta en las colonias norteñas de: El Saucito, El Sauzal, Las Julias, Los Magueyes, División del Norte, Villa María, Peñasco y colones limítrofes al municipio soledense.

      Advirtió que resulta "curiosa" la carencia de agua potable en algunas colonias del sur de la capital, pues el sistema del acueducto presa El Realito cubre este sector y en la actualidad opera con normalidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Afirmó Martínez Sánchez que los repartidores entregan el líquido en un horario de las 06:00 a las 00:00 horas, a fin de cubrir las necesidades de la población que no puede comprar con los prestadores de servicios particulares.

      Por separado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que la venta de servicio de transporte de agua se disparó hasta mil 400 pesos. 

      Ante ello, anunció que se ampliará el esquema subsidiado de entrega de líquido, en las colonias con carencia del suministro en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma
      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

      Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

      SLP

      Rubén Pacheco

      Obra incluye renovación de concreto, agua, drenaje y alumbrado led en tramo norte de la capital.

      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP
      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

      Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

      SLP

      Redacción

      Beneficiarios deben mantener datos actualizados para recibir apoyos económicos y despensas.

      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad
      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

      SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

      SLP

      Redacción

      Las detenciones de narcomenudistas por la Guardia Civil Estatal aumentan la demanda en cárceles locales.

      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo
      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo

      SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo

      SLP

      Redacción

      El municipio de Vanegas lidera la producción estatal con el 96%, seguido por Rioverde y Matehuala.