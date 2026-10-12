Pipas reparten agua gratuita en zona norte

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De manera diaria, se brindan entre 900 a mil 500 servicios de pipas de agua potable gratuitas, en colonias con desabasto de la zona metropolitana de San Luis Potosí, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Refirió que la mayoría del suministro se concentra en núcleos familiares localizados en la zona norte, sin embargo, también se extiende a colonias de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

Reportó el funcionario que la insuficiencia se acrecienta en las colonias norteñas de: El Saucito, El Sauzal, Las Julias, Los Magueyes, División del Norte, Villa María, Peñasco y colones limítrofes al municipio soledense.

Advirtió que resulta "curiosa" la carencia de agua potable en algunas colonias del sur de la capital, pues el sistema del acueducto presa El Realito cubre este sector y en la actualidad opera con normalidad.

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Afirmó Martínez Sánchez que los repartidores entregan el líquido en un horario de las 06:00 a las 00:00 horas, a fin de cubrir las necesidades de la población que no puede comprar con los prestadores de servicios particulares.

Por separado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que la venta de servicio de transporte de agua se disparó hasta mil 400 pesos.

Ante ello, anunció que se ampliará el esquema subsidiado de entrega de líquido, en las colonias con carencia del suministro en la zona metropolitana de San Luis Potosí.