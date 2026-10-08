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Sufren empresarias brecha de género, alertan cámaras

Informalidad y pocos empleados caracterizan sus emprendimientos

Por Martín Rodríguez

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Sufren empresarias brecha de género, alertan cámaras
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      En los ámbitos laboral y empresarial, las mexicanas enfrentan serias desventajas, pues el 64.2 por ciento de establecimientos de mujeres son informales, mientras que solo el 47.3 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas son manejadas por ellas.

      Concanaco impulsa plan para mujeres empresarias

      Ante esta situación, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y el espacio de Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio local diseñan un plan de cinco ejes para mejorar la salud, otorgar acceso a crédito, capacitar y llevar actividades de liderazgo para mujeres.

      Durante la presentación del programa, se hizo pública una propuesta a autoridades legislativas para que se otorgue un día a las mujeres para acudir a consultas preventivas vinculadas al cáncer de mama.

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      Perfil y retos de las mujeres empresarias

      La vicepresidenta de Mujeres Empresarias de Concanaco, Rocío Hernández Romero, y la presidenta local de la sección, Fabiola Mejorada, presentaron el plan, que fue apoyado por el presidente local de la Canaco, Mauricio Mahbub Tamez.

      Las empresarias indicaron que el 99.5 por ciento de los negocios con hasta 10 empleados son manejados por mujeres. Otro 0.5 por ciento está a cargo de empresas con entre 11 y 50 trabajadores y muy pocas encabezan negocios con más de medio centenar de integrantes.

      Detallaron que las mujeres dedican su actividad emprendedora a tiendas y comercio minorista, alimentos preparados, restaurantes y pequeños establecimientos de comida, salones de belleza, servicios personales, educación, servicios de salud, comercio de ropa y accesorios, comercio de productos para el hogar, pequeños negocios especializados y servicios profesionales.

      En materia de contabilidad y administración, las empresarias señalaron que el 59.1% de los negocios de mujeres no utilizan ningún sistema de control de gastos e ingresos, el 16.2 por ciento utiliza algún sistema contable y el 24.2 por ciento lleva registros de manera informal.

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