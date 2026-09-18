Faltan jueces en San Luis, admite el Poder Judicial

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Solo hay 25 jueces penales atendiendo los asuntos judiciales en San Luis, por lo que será necesario solicitar al Congreso del Estado algunas plazas más para el cargo, y, como mínimo, otras dos salas de oralidad penal, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

STJE solicita plazas y nuevas salas para agilizar procesos penales

En entrevista, la funcionaria judicial explicó que "la propuesta de las salas agregadas permitiría desahogar asuntos que pudieran quedarse pendientes o con resoluciones en proceso". Añadió que en muchas ocasiones las audiencias se alargan por la intervención de las partes.

Zarazúa Martínez dijo que incluso la semana pasada, el administrador judicial acudió a revisar las áreas operativas del sistema penal, con el fin de diagnosticar y planear acciones para generar la revisión de los procesos y tomar decisiones. La idea, indicó, es darles mayor celeridad.

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Ausencias justificadas de jueces penales en informe del Poder Judicial

La entrevistada agregó que al Poder Judicial le harán falta otras salas, encaminadas a la operatividad de la oralidad con base en el Código Nacional de Procedimientos Civiles.

Sin embargo, descartó algún acto de irresponsabilidad de los jueces al acudir a la presentación del informe de actividades del Poder Judicial del Estado y minimizó las críticas de los abogados que hablaron públicamente de la ausencia de los juzgadores de la materia penal.

Precisó que como parte del protocolo judicial, los jueces fueron invitados al informe y únicamente se les distrajo en el horario del evento.

Aseguró que desde antes de la administración del sistema penal acusatorio, se acomodaron las audiencias previstas.

Sin embargo, la presidenta del Poder Judicial del Estado dijo que al informe de la semana pasada, varios jueces no asistieron para no dejar detenidas las audiencias de juicio ya programadas, porque no se pueden repetir.