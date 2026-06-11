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Poca promoción futbolística en Pozos

Aunque negocios esperan un aumento notable de clientela

Por Leonel Mora

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Poca promoción futbolística en Pozos
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      Pocos negocios de Villa de Pozos, incluyendo bares y restaurantes, tienen publicidad relacionada con el Mundial de Futbol visible desde el exterior, aunque algunos han manejado anuncios de promociones en sus plataformas sociales.

      Como sea, se espera que este jueves, debido al partido inaugural de México contra Sudáfrica, haya un incremento notable de la clientela a pesar de la falta de publicidad.

      Ayer miércoles, entre los numerosos comercios que operan en la avenida Julián de los Reyes, entrada principal al municipio, sólo uno tenía una manta vinílica con publicidad del Mundial de Futbol y anunciaba, mediante altavoces, que en ese lugar se verían "todos los partidos" de la justa futbolera.

      Otro de los negocios que sí muestran publicidad mundialista visible, es la panadería más famosa de Villa de Pozos, en cuyos ventanales se leía el mensaje "No importa el resultado. Siempre serás mi jugador favorito" acompañado por un par de tenis azules y un balón de futbol.

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      Cerca del jardín principal del municipio, solamente se observó publicidad futbolística en una farmacia que ofrecía un "paquete mundialista" de productos a la entrada del establecimiento.

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