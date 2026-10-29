Por terminar, entre 10 y 20% de las obras

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Del total de obras previstas para este 2026, solo quedarán pendientes de concluir entre el 10 y el 20 por ciento, informó Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Señaló que, entre el 80 y el 90 por ciento de los trabajos quedarán concluidos. En tanto, los faltantes corresponden a caminos en la región Altiplano y otras en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

"Hay unas obras que apenas vamos comenzando. Entonces los tiempos programados nos dan para terminarlas en enero o febrero del próximo año", estimó Grimaldo Limón.

Aunque no especificó detalles, el funcionario estatal reconoció que diversas intervenciones de grandes dimensiones se ejecutan por etapas, por ejemplo, la ampliación del bulevar río Santiago.

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Atajó que, si bien no se entregan este año, existe el compromiso que los proyectos faltantes deberán finalizar antes de la conclusión del actual sexenio, es decir, antes del 26 de septiembre del 2027.

"Hay algunas obras que la mayoría la vamos a terminar a finales de este año; la mayor parte de ellas. Hay unas sí, que por el tamaño de la obra sí las hemos estado trabajando en etapas", remató.