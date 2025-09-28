logo pulso
Precipitaciones dejan grandes encharcamientos en Pozos

En Pozos, zonas como Las Mercedes han sido vulnerables a afectaciones por lluvias

Por Leonel Mora

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Precipitaciones dejan grandes encharcamientos en Pozos

Las lluvias del viernes generaron encharcamientos significativos en algunas colonias de Villa de Pozos, pero no se reportaron caídas de árboles u otros incidentes mayores, de acuerdo con los informes de la Guardia Civil Municipal y de Protección Civil.

Ambos cuerpos de emergencia, se coordinaron para realizar acciones tanto preventivas como de atención las y los ciudadanos, con la finalidad de reducir riesgos y garantizar la integridad de las familias. Se puso especial énfasis en el sector donde se desarrolla la Feria Regional de Villa de Pozos (Ferepo) y al resto de las calles de la cabecera municipal.

Las autoridades poceñas aplicaron cierres parciales en vialidades como el bulevar Las Mercedes en el tramo de la calle San Sebastián a la calle Gómez Madrazo, así como las calles Acceso 11, Holanda y Rusia, en el mismo sector de Las Mercedes, que registraron encharcamientos considerables.

Históricamente, zonas como Las Mercedes han sido vulnerables a afectaciones por lluvias, sin embargo, el gobierno poceño reconoció que hubo un correcto funcionamiento de los cárcamos, lo que previno daños mayores a la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Dirección de Protección Civil de Pozos supervisó puntos estratégicos y atendió reportes ciudadanos menores. A la par, se monitoreó la zona donde se desarrolla la Feria Regional sin que hasta ayer se registrara alguna incidencia.

Algunos reportes ciudadanos señalaron la necesidad de drenar encharcamientos en vialidades como Camino a Santa Rita y Jocoyota, pues los baches “no se ven” y resultan un riesgo para cientos de automovilistas, motociclistas y ciclistas que transitan a diario por dichas rutas.

