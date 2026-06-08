SLP suma tres feminicidios y tres tentativas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Eran madres dos de las tres víctimas de feminicidio que acumula el estado, en el primer cuatrimestre de 2026. Derivado de uno de los crímenes, dos niños quedaron huérfanos de mamá, informó Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

San Luis Potosí feminicidios y carpetas de investigación

En el registro delictivo cuatrimestral de 2026, San Luis Potosí contabiliza tres carpetas de investigación por feminicidio y tres por tentativa de feminicidio en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Apoyo institucional a víctimas y comunidades

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria estatal dijo que, si bien la SEMU brinda apoyo psicológico y terapéutico, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), es la autoridad responsable de la atención de las familias de las mujeres asesinadas.

En el caso de los intentos de feminicidio, Serrato Sánchez refirió que la CEEAV es la instancia que tuvo el primer acercamiento con las víctimas y su familia. "En estos tres casos de feminicidio, fue justamente ir a la localidad o a la comunidad y hacer trabajo comunitario. En uno que fue en Las Flores inmediatamente acudimos a atender a la población casa por casa", informó.