Concentra Obras Públicas reportes en el ayuntamiento

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La Dirección de Obras Públicas concentró la mayor cantidad de reportes ciudadanos recibidos por el Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el primer semestre de 2026, con 3 mil 454 solicitudes, por encima de áreas como Alumbrado Público e Interapas. Las cifras forman parte de los 9 mil 678 reportes registrados por el gobierno capitalino entre enero y junio, relacionados con distintas problemáticas y servicios municipales.

Dirección de Obras Públicas y principales áreas con reportes

La información corresponde a la solicitud de información con número de folio 240474426000501, mediante la cual se solicitaron datos sobre el funcionamiento del chatbot municipal "Güicho", las principales problemáticas reportadas, los tiempos de respuesta, las colonias con más incidencias y la cantidad de casos resueltos o pendientes. La respuesta fue emitida por la Unidad de Transparencia municipal con información de la Dirección de Atención Ciudadana.

Después de Obras Públicas, Alumbrado Público acumuló mil 914 reportes e Interapas, mil 211. También se registraron 699 solicitudes relacionadas con Aseo Público, 496 con Parques y Jardines, 365 con Ecología y 317 con Desarrollo Urbano.

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Uso del chatbot municipal y seguimiento de solicitudes

En cuanto a los canales utilizados por la población, el chatbot municipal recibió 5 mil 368 reportes durante el mismo periodo. Además, el Ayuntamiento contabilizó mil 952 solicitudes por teléfono, 713 a través de la Secretaría de Bienestar, 566 mediante medios de comunicación y 294 de manera presencial. Otros medios fueron Ventanilla Digital, con 145, y redes sociales, con 112, entre otros.

Sobre el seguimiento de las solicitudes, la Dirección de Atención Ciudadana informó que los 9 mil 678 reportes fueron recibidos y canalizados al 100 por ciento a las áreas correspondientes. No obstante, la respuesta no desglosa cuántos fueron resueltos, cuántos continuaban pendientes al cierre de junio ni el porcentaje de conclusión de los casos.