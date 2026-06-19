Denuncian desatención del SEER en caso de maltrato en kínder

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A casi cuatro meses de haber iniciado denuncias por presunto maltrato contra una alumna del Jardín de Niños "20 de Noviembre", una madre de familia se manifestó afuera del plantel para exigir avances en las investigaciones y acusó que la falta de respuesta del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) ha impedido el avance del caso ante las autoridades.

Berenice Salas, madre de una niña de cuatro años con diagnóstico de autismo en grado 2, señaló que el proceso comenzó en marzo, luego de que su hija le relatara presuntas agresiones por parte de una docente identificada como Myrna Elizabeth Chavez.

De acuerdo con su testimonio, la menor le informó que era empujada, le jalaban la ropa y recibía golpes en las manos dentro del salón de clases, situación por la que acudió a instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La denunciante afirmó que la Fiscalía solicitó al SEER información relacionada con la docente para continuar con la integración de la carpeta de investigación; sin embargo, aseguró que esos datos no han sido proporcionados.

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Indicó además que, al acudir hace dos semanas a las oficinas de la dependencia para solicitar información sobre el procedimiento, personal jurídico le informó que su expediente se encontraba "traspapelado", por lo que dijo no haber recibido respuesta sobre el estado de las investigaciones o posibles sanciones.

Durante la manifestación, Salas colocó cartulinas para exigir atención a su caso; sin embargo, aseguró que otras madres de familia retiraron parte de los mensajes luego de que una docente les solicitara hacerlo.

Asimismo, sostuvo que existen otros señalamientos de presunto maltrato y discriminación hacia estudiantes dentro del plantel, particularmente contra menores con algún diagnóstico dentro del espectro autista, aunque precisó que su denuncia corresponde únicamente a los hechos relacionados con su hija.

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La madre también señaló a la directora del plantel, Gabriela Benítez, de no brindar acompañamiento durante el proceso y de priorizar la protección de la docente denunciada.

Además, afirmó que la maestra continuó presente en áreas visibles de la escuela durante parte de las investigaciones, pese a las denuncias en su contra.

Aseguró que la menor presentó episodios de estrés y angustia derivados de la situación y que actualmente continúa en tratamiento psicológico.

Finalmente, exigió al SEER una resolución del caso y la destitución tanto de la docente señalada como de la directora del jardín de niños.