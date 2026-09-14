Autoridades van contra el robo de identidad

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El cruce de datos entre notarios públicos del país y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre generadores de irregularidades y el robo de identidad, vienen como innovaciones de refuerzo a la miscelánea fiscal 2027.

Prodecon advierte sobre robo de identidad a contribuyentes en San Luis Potosí

Los delitos llevarán causa penal directa, por lo que los contribuyentes registrados en el SAT deberán poner sumo cuidado, advirtió Gabriel Gómez Rodríguez, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en San Luis Potosí.

Dijo que viene una parte muy dura en materia de multas por incumplimientos, porque las multas están subiendo de valor y el proceso de fiscalización de la autoridad se vuelve cada vez más profundo, y se acompaña de un proceso de cruce de datos para evitar que se estén realizando acciones indebidas u operaciones simuladas.

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Cruce de datos y capacitación para evitar fraudes fiscales

Explicó que para el caso de la miscelánea fiscal, hay capacitación para diferentes sectores de la economía en materia de identificación y trazabilidad de la ruta del dinero, de manera paralela a la atención de diversos casos que ya surgieron en San Luis Potosí y se derivaron del robo de identidad.

Para este último punto, agregó que los ladrones de identidad afectaron de manera seria a los contribuyentes, porque les causaron un daño patrimonial importante que solo se puede resarcir con la reparación.

De esta forma, todos los casos derivaron en la apertura de procesos penales para garantizar la restauración de las cosas al estado en que se encontraban antes de que los contribuyentes fueran víctimas.

"A las víctimas les afectan el patrimonio y nuestro mecanismo de defensa es desvirtuar todas las acciones de robo de identidad ante la autoridad, acreditando la parte penal para que los contribuyentes afectados recuperen su patrimonio", concluyó el delegado.