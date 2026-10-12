Se llena de "cráteres" la Josefa Ortiz de D.

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A unos meses de que el Ayuntamiento capitalino realizó bacheo como parte de un "programa integral", la prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Vergel de la Luna, está convertida en una auténtica "superficie lunar" con cráteres de hasta dos metros de amplitud.

Impacto en la comunidad

Las lluvias persistentes registradas la semana pasada dejaron a la vista el inadecuado trabajo de reparación de la vialidad, pues los hoyos que recién cubrió el personal capitalino brotaron luego que la gravilla con chapopote se desintegró.

En el tramo afectado, se puede contabilizar al menos 100 desperfectos de diferentes dimensiones, problema que imposibilita un tránsito seguro para los conductores de automóviles y camiones, sobre todo, peatones, motociclistas y ciclistas.

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Acciones de la autoridad

Uno de los hoyancos más grandes tiene una extensión estimada de dos metros y una profundidad de alrededor de 30 centímetros, al grado de casi cubrir un carril completo, por ende, provocando daños en llantas, rines y suspensión de vehículos.

El panorama de esta calle contrasta frente a los datos reportados por el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos en su segundo informe de actividades, donde presumió una amplia cobertura de miles de kilómetros de vialidades bacheadas en la capital.

En marzo pasado, este medio reveló que la contaminación emanada de ladrilleras, basureros clandestinos, sobrepoblación de perros y baches al por mayor, son la carta de presentación cuando alguien ingresa al fraccionamiento Barrio Vergel.