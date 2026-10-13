Propone EG al estado financiar juntos el punte de V. Magna

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que continuará con los trámites administrativos para que el Ayuntamiento capitalino construya el viaducto de Villa Magna, pese a que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que será el Gobierno estatal el encargado de ejecutar la obra.

Sobre la reunión que Gallardo Cardona sostuvo con habitantes de Villa Magna para presentar el proyecto, Galindo cuestionó que no fueran convocadas las juntas de participación ciudadana ni los comités de seguridad y representantes de los distintos fraccionamientos del sector.

Consideró que el encuentro no representó a toda la comunidad, pues en esa zona viven entre siete y ocho mil familias, "yo creo que era una reunión de amigos con el gobernador", señaló.

El alcalde también señaló a la magistrada María Olvido Rodríguez, presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa por su participación en la convocatoria y por aparecer en imágenes junto al gobernador. Sostuvo que, si la magistrada tiene aspiraciones políticas, debería solicitar licencia para evitar sospechas sobre la imparcialidad del tribunal que interviene en asuntos jurídicos y administrativos del Ayuntamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Galindo invitó al gobernador a sostener una reunión de trabajo para acordar cómo podrían colaborar tanto en el proyecto de Villa Magna. Aseguró que no se trata de competir, sino de concretar una solución vial.