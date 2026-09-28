logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Municipios deberán contar con área de derechos humanos

Hoy solo 12 ayuntamientos están obligados a contar con una Coordinación

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Municipios deberán contar con área de derechos humanos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Solo 12 de los 59 municipios de San Luis Potosí están obligados actualmente por ley a contar con una Coordinación de Derechos Humanos, mientras que en los 47 restantes esta función puede recaer en el área jurídica del ayuntamiento. 

      El diputado José Roberto García Castillo propuso eliminar este criterio poblacional y establecer la obligatoriedad de contar con esta instancia en todos los municipios.

      La iniciativa señala que actualmente no existe un mecanismo público para verificar cuáles Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos operan. El documento identifica referencias de estas instancias en Ciudad Fernández, San Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehuala, mientras que en Aquismón, Ébano, Mexquitic de Carmona, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, Villa de Reyes y Xilitla, municipios que superan los 40 mil habitantes según el Censo 2020, la información institucional correspondiente permanece pendiente de acreditación.

      El documento también refiere que en 2017 el Congreso del Estado emitió un exhorto relacionado con la integración de estas Coordinaciones y mencionó a Matehuala, Mexquitic de Carmona y Santa María del Río. De acuerdo con la iniciativa, actualmente no existe un padrón estatal único, exhaustivo y actualizado que concentre información sobre las instancias municipales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La propuesta contempla adicionar una fracción al artículo 26 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para establecer que este organismo integre y publique un Directorio Estatal de las Coordinaciones Municipales. Los ayuntamientos deberán proporcionar la información correspondiente y mantenerla publicada en sus portales oficiales.

      En caso de aprobarse el decreto, los municipios que no cuenten con una Coordinación tendrán 180 días naturales para instalarla y designar a su titular, además de contemplar los recursos necesarios en el presupuesto de egresos 2027. La CEDH, por su parte, tendría un plazo de 60 días hábiles para publicar por primera vez el directorio estatal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Formaliza Morena a Elí Cervantes como coordinador de la 4T en SLP
      Formaliza Morena a Elí Cervantes como coordinador de la 4T en SLP

      Formaliza Morena a Elí Cervantes como coordinador de la 4T en SLP

      SLP

      Redacción

      En su discurso, rechazó el "nepotismo" y "a la clase política que hace negocios al amparo del poder"

      Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino
      Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino

      Calor arriba de 30° en casi todo territorio potosino

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Este lunes, hay probabilidad de lluvias puntuales por la tarde, principalmente en las zonas Huasteca y Altiplano

      ESPECIAL | La infancia en pausa de Zahid
      ESPECIAL | La infancia en pausa de Zahid

      ESPECIAL | La infancia en pausa de Zahid

      SLP

      Flor Martínez

      El menor de 13 años quedó con cuadriplejia tras el ataque en un taller de la colonia Satélite.

      Enrique Galindo entrega nuevas patrullas y equipo
      Enrique Galindo entrega nuevas patrullas y equipo

      Enrique Galindo entrega nuevas patrullas y equipo

      SLP

      Redacción

      La entrega incluye patrullas, camiones tácticos, ambulancias, motos y dos torres móviles