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Protesta personal del IMSS

Demandan el suministro de medicamentos e insumos para hospitales

Por Martín Rodríguez

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Protesta personal del IMSS
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      Sindicalizados del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" bloquearon la glorieta Francisco González Bocanegra por falta de insumos para trabajar y los apuros que viven a diario con los pacientes.

      Protesta y demandas en Hospital General de Soledad

      Aparte, trabajadores del Hospital General de Soledad, protestaron colocando mantas vinílicas en la reja perimetral del nosocomio para visibilizar diversas problemáticas que, aseguran, afectan sus condiciones laborales y generan preocupación sobre la capacidad de atención de la institución.

      El personal mencionó un déficit de enfermería, insuficiencia de medicamentos e insumos, además de una sobrecarga laboral que impacta la atención diaria a los pacientes.

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      Negociaciones y postura del sindicato

      A ello se suma la incertidumbre de trabajadores que refieren contar con una base, pero que no han recibido su nombramiento formal; afirman que ya presentaron escritos ante las instancias correspondientes, sin obtener una respuesta clara.

      En el Central una comisión negociadora del gobierno trató de destrabar el conflicto, pero los manifestantes insistían en que no cederían hasta que la autoridad regularice el abasto de medicamentos e insumos.

      "Todas las instancias se agotaron", informó Luz María Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" (STEHC).

      La dirigente explicó que participaron en diversos encuentros con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, pero nunca se les resolvió ni siquiera lo más elemental.

      En esta ocasión y ya agotado el diálogo dijo que no bajarán el tono de las protestas hasta que vean acciones concretas de suministro de insumos, de manera permanente.

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