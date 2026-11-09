Paran actividades en Ciencias Químicas por protesta de alumnos

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Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) mantienen suspendidas las actividades en ese campus, al argumentar falta de atención a una alumna que denunció acoso.

De acuerdo con la denuncia, tanto autoridades de la Facultad como la Defensoría de Derechos Humanos de la UASLP no han atendido la estudiante que denunció a un compañero.

En un comunicado, la Facultad rechazó los señalamientos, pues aseguró que el caso fue atendido y se le da seguimiento desde el momento en que la alumna buscó apoyo.

Los estudiantes se mantienen en el exterior de los salones del campus y portan cartulinas con sus consignas.

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