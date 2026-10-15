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TEE manda a Paz al limbo administrativo

No definen si el partido conserva registro local y financiamiento

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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TEE manda a Paz al limbo administrativo
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      La labor del Ceepac quedó nuevamente bajo sospecha por los requisitos que exigió para la inscripción local del partido nacional Paz y retirarle el financiamiento público estatal ordinario. Su decisión fue rechazada por dos votos contra uno en el Tribunal Estatal Electoral, luego de que los magistrados discreparan sobre cómo corregir el procedimiento.

      Debate entre magistrados sobre procedimiento y requisitos

      Morena impugnó los acuerdos mediante los cuales el Ceepac aprobó la inscripción de Paz y la asignación de recursos públicos.

      La propuesta de sentencia sostenía que el partido, al obtener su registro nacional en 2026, no participó en la elección local anterior y, por tanto, no cumplió el requisito de alcanzar al menos 3% de la votación válida para acceder a financiamiento.

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      El magistrado Sergio Iván García cuestionó que el Ceepac solicitara a Paz una certificación del INE sobre la integración de sus órganos directivos, pese a que ese documento no está previsto como requisito en la legislación electoral estatal.

      Posturas enfrentadas sobre documentación y precedentes

      El organismo pidió al INE información sobre la integración del comité directivo y su domicilio oficial. El magistrado consideró que la autoridad debía requerir la documentación establecida en la ley y emitir una nueva determinación.

      La magistrada Dennise Porras consideró que la solución propuesta no corregía el procedimiento y planteó que el Ceepac debía reponerlo y determinar si la falta de documentos era responsabilidad del partido o derivaba de su imposibilidad para presentarlos.

      La magistrada Porras también pidió aplicar el criterio utilizado con Somos, en el que el tribunal sí revocó la inscripción local y el financiamiento.

      La magistrada presidenta María Carolina López defendió que la propuesta sí seguía ese precedente y sostuvo que las constancias remitidas por Paz el 13 de octubre no podían valorarse porque la instrucción ya había concluido.

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