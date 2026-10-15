logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Bomberos prevén reunir 2 mdp en su colecta anual

Por Rolando Morales

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos prevén reunir 2 mdp en su colecta anual
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí prevé recaudar cerca de dos millones de pesos mediante la colecta escolar que realiza con apoyo de instituciones educativas, informó su comandante, Adolfo Benavente Duque. Aunque todavía no concluye la campaña, la corporación estima alcanzar esa cifra antes del cierre previsto para mediados de noviembre.

      Benavente Duque explicó que los recursos obtenidos se dividirán en dos rubros principales: una parte se destinará a la compra de equipamiento para los bomberos, mientras que el resto se utilizará para cubrir los aguinaldos y otras prestaciones de fin de año del personal operativo.

      El comandante señaló que la colecta escolar se mantiene como una fuente de apoyo para atender tanto las necesidades materiales de la corporación como los compromisos laborales con sus elementos. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Revisa SGG carencias de policías municipales
      Revisa SGG carencias de policías municipales

      Revisa SGG carencias de policías municipales

      SLP

      Pulso Online

      La dependencia informó que mantiene reuniones con alcaldes y autoridades federales para coordinar acciones de seguridad.

      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez
      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez

      Exige Guajardo imparcialidad a Gámez

      SLP

      Pulso Online

      El panista pide al presidente del Congreso representar a todas las fuerzas políticas

      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026
      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026

      SEER acumula 15 procedimientos contra docentes en 2026

      SLP

      Rubén Pacheco

      Guerrero Milán destaca el papel del sindicato en asesorar a docentes frente a las acusaciones

      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV
      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV

      Iglesia potosina llama a orar por salud del Papa León XIV

      SLP

      Martín Rodríguez

      La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó el adenocarcinoma pulmonar y expresó solidaridad con el Papa en este momento difícil.