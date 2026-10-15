Bomberos prevén reunir 2 mdp en su colecta anual

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El Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí prevé recaudar cerca de dos millones de pesos mediante la colecta escolar que realiza con apoyo de instituciones educativas, informó su comandante, Adolfo Benavente Duque. Aunque todavía no concluye la campaña, la corporación estima alcanzar esa cifra antes del cierre previsto para mediados de noviembre.

Benavente Duque explicó que los recursos obtenidos se dividirán en dos rubros principales: una parte se destinará a la compra de equipamiento para los bomberos, mientras que el resto se utilizará para cubrir los aguinaldos y otras prestaciones de fin de año del personal operativo.

El comandante señaló que la colecta escolar se mantiene como una fuente de apoyo para atender tanto las necesidades materiales de la corporación como los compromisos laborales con sus elementos.