Marcha de médicos de SGS avanza por avenidas de la capital

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Personal médico del Hospital General de Soledad iniciaron este jueves una marcha desde avenida Valentín Amador y la lateral de la carretera a Matehuala (57).

La protesta se suma a las de días pasados por sindicalizados de los diversas clínicas del IMSS Bienestar, donde exigen mejores condiciones laborales y abasto suficiente de medicamentos.

La caravana se dirige hacia las laterales de la avenida Salvador Nava Martínez y se espera que en la intersección con avenida Coronel Romero sumarán a más personal a su marcha.

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Flor Martínez/Pulso.- Durante el recorrido, las y los trabajadores portaron pancartas para exigir respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones para el desempeño de sus funciones, además de señalar la importancia de garantizar una atención digna a la población.

Entre sus principales demandas se encuentran el incremento salarial, la asignación de bases, la contratación de más personal, desde enfermería hasta camilleros, así como el abastecimiento de medicamentos, materiales e insumos necesarios para la atención hospitalaria.

Los manifestantes señalaron que la falta de personal y recursos, sumada a los bajos salarios y las condiciones laborales que enfrentan, dificulta el desempeño de sus actividades y la prestación de servicios médicos adecuados.

También pidieron sensibilidad ante sus exigencias y recordaron que durante la pandemia de Covid-19 continuaron trabajando bajo estas condiciones, expuestos a riesgos para su salud.

Afirmaron que actualmente persisten las carencias de medicamentos, personal, insumos y equipo necesario para brindar atención adecuada a los pacientes.