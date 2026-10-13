Impugnará Somos para acceder a dinero público

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El partido Somos impugnará ante la Sala Regional Monterrey la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que revocó el acuerdo para su inscripción ante el organismo electoral local.

Acciones de la autoridad

Xavier Nava Palacios, dirigente estatal de la organización, acusó que la decisión obstaculiza su participación política y le impide acceder a las prerrogativas públicas.

Durante una conferencia de prensa con integrantes de la dirigencia nacional, Nava Palacios cuestionó los argumentos del tribunal, entre ellos presuntas deficiencias en el domicilio para recibir notificaciones y la falta de un documento relacionado con la integración del Comité Ejecutivo Estatal.

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¿Qué declararon los dirigentes de Somos?

Sostuvo que este último trámite correspondía al Instituto Nacional Electoral (INE) y afirmó que la legislación federal contempla mecanismos para distribuir el financiamiento a los partidos de nueva creación.