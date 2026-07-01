Recibe Sindicatura de la capital denuncias por maltrato animal

El síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Salgado Delgadillo, informó que en lo que va del presente año, la Sindicatura ha recibido cerca de diez denuncias relacionadas con maltrato animal, además de algunos casos vinculados con ataques de animales hacia personas, los cuales también son atendidos mediante procedimientos administrativos.

Explicó que en los casos de maltrato animal el Ayuntamiento interviene en el ámbito administrativo, mientras que las investigaciones penales corresponden a la Fiscalía General del Estado. Precisó que la administración municipal ha coadyuvado en un par de asuntos que derivaron en denuncias penales, mientras que la mayoría de los reportes se concentran en la zona norte de la capital.

Salgado Delgadillo señaló que varios de estos casos involucran a animales comunitarios que, al agruparse en jaurías, generan conflictos con vecinos que terminan incurriendo en conductas de maltrato. Añadió que durante este año se resolvieron expedientes iniciados en 2025, imponiéndose dos sanciones administrativas que incluyeron multas y, en uno de los casos, acompañamiento terapéutico para la persona responsable.

Indicó que las sanciones por maltrato animal pueden oscilar entre 30 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la conducta. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran agresiones físicas y el abandono de mascotas, especialmente en viviendas deshabitadas donde las autoridades enfrentan limitaciones para intervenir debido a que se trata de propiedades privadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí