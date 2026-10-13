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Recibió el estado 12 mdp para la manutención de PPL

Recursos se aplicaron en el Cereso femenil de Xolol: SSPC

Por Rubén Pacheco

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Recibió el estado 12 mdp para la manutención de PPL
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      El año pasado, el Gobierno Federal asignó alrededor de 12 millones de pesos al estado de San Luis Potosí, correspondiente al socorro de ley, es decir, un subsidio federalizado otorgado a las entidades para la alimentación, manutención y atención de los internos procesados y sentenciados por delitos del fuero federal que se encuentran recluidos en penales estatales.

      En entrevista, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), describió que, en el 2025 la Federación depositó dicho financiamiento dividido en dos partidas, una de 10 millones de pesos y otra de 2 millones de pesos.

      Especificó que los 10 millones de pesos corresponden a un acumulado financiero de años previos. Todo el presupuesto permite mejorar las condiciones de las prisiones estatales, complementó.

      Refirió que dicho monto se aplicó en su totalidad, para la rehabilitación y fortalecimiento del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) femenil de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz.

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      Juárez Hernández afirmó que, del total de personas privadas de la libertad internas en las cinco cárceles potosinas, la mayoría ingresaron por delitos del fuero común.

      Describió que los principales ilícitos federales cometidos por los internos corresponden a portación de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, posesión y venta de estupefacientes, robo de electricidad, entre otros.

      La coordinación depende del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

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