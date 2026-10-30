Recursos de subasta a cuatro proyectos
El alcalde Enrique Galindo informó que la subasta ingresó menos de lo esperado, con 624 millones en lugar de mil.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los 624 millones de pesos que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, obtuvo por la subasta de ocho terrenos municipales, fueron asignados a cuatro proyectos de infraestructura, aunque dos de las obras de mayor monto permanecen detenidas por la Contraloría General del Estado, informó Eustorgio Chávez Garza, titular de la Dirección de Obras Públicas municipal.
Proyectos asignados y recursos obtenidos
El funcionario señaló que los recursos se destinarán a la salida a Guadalajara, el puente vehicular Jacobo Payán, una Unidad Básica de Rehabilitación y el Eje 140.
Sin embargo, precisó el funcionario que los proyectos de mayor inversión, correspondientes a la salida a Guadalajara y al Eje 140, aún no pueden avanzar debido a que continúan pendientes de liberación por parte de la instancia estatal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Estado actual de las obras y presupuesto municipal
Chávez Garza indicó, que el Ayuntamiento tiene alrededor de 700 millones de pesos en obras en proceso de ejecución, mientras que los proyectos que permanecen detenidos representan parte de las intervenciones de mayor monto contempladas con estos recursos.
La situación mantiene pendiente el avance de dos de las obras previstas con el dinero obtenido mediante la venta de terrenos municipales, pese a que el gobierno capitalino ya definió los proyectos a los que se canalizará la recaudación.
Recientemente, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que la subasta de predios permitió ingresar 624 millones de pesos por la venta de ocho de los 18 terrenos ofertados. La cifra quedó por debajo de la expectativa inicial del Ayuntamiento, que contemplaba obtener mil millones de pesos por la operación.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos
Rubén Pacheco
Martínez Acosta habló sobre la bolsa de casi 3 mil millones de pesos que solicitan los permisionarios en 2027
Exhorta el PVEM a establecer plan de bacheo en la capital
Ana Paula Vázquez
La propuesta incluye atención prioritaria en zonas de alto flujo vehicular
PVEM es de centro, pero arropa causas de la izquierda: Gallardo
Rubén Pacheco
El gobernador del estado habló sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas