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Recursos de subasta a cuatro proyectos

El alcalde Enrique Galindo informó que la subasta ingresó menos de lo esperado, con 624 millones en lugar de mil.

Por Samuel Moreno

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Recursos de subasta a cuatro proyectos
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      Los 624 millones de pesos que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, obtuvo por la subasta de ocho terrenos municipales, fueron asignados a cuatro proyectos de infraestructura, aunque dos de las obras de mayor monto permanecen detenidas por la Contraloría General del Estado, informó Eustorgio Chávez Garza, titular de la Dirección de Obras Públicas municipal.

      Proyectos asignados y recursos obtenidos

      El funcionario señaló que los recursos se destinarán a la salida a Guadalajara, el puente vehicular Jacobo Payán, una Unidad Básica de Rehabilitación y el Eje 140.

      Sin embargo, precisó el funcionario que los proyectos de mayor inversión, correspondientes a la salida a Guadalajara y al Eje 140, aún no pueden avanzar debido a que continúan pendientes de liberación por parte de la instancia estatal.

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      Estado actual de las obras y presupuesto municipal

      Chávez Garza indicó, que el Ayuntamiento tiene alrededor de 700 millones de pesos en obras en proceso de ejecución, mientras que los proyectos que permanecen detenidos representan parte de las intervenciones de mayor monto contempladas con estos recursos.

      La situación mantiene pendiente el avance de dos de las obras previstas con el dinero obtenido mediante la venta de terrenos municipales, pese a que el gobierno capitalino ya definió los proyectos a los que se canalizará la recaudación.

      Recientemente, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que la subasta de predios permitió ingresar 624 millones de pesos por la venta de ocho de los 18 terrenos ofertados. La cifra quedó por debajo de la expectativa inicial del Ayuntamiento, que contemplaba obtener mil millones de pesos por la operación.

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