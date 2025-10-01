Reforma aduanera pegaría en San Luis Potosí

La reforma aduanera que pretende limitar la eficiencia de los recintos fiscalizados, pegará directamente en San Luis Potosí, porque gran parte de las exportaciones e importaciones, se procesan a través de esta aduana interior , ubicada en el parque World Trade Center, y también afectará la productividad de las empresas en vez de beneficiar, advirtió la presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde.

Precisó que la Ley Aduanera afectará pareja a la industria y a los recintos fiscalizados estratégicos que se ubican en San Luis Potosí, y eso pegará directamente con efecto directo a la proveeduría de la industria automotriz.

Recordó que los recintos fiscalizados estratégicos tienen una muy alta movilidad por lo que se refiere al almacenaje que se relaciona directamente con las autopartes y la industria automotriz en general.

Recuerdo que los recintos fiscalizados se han convertido en puentes directos para una proveeduría eficaz y para el manejo adecuados de la actividad aduanera, y eso tiene un efecto directo en los costos de producción de toda la industria y no nada más la de automóviles.

Dijo que la entidad aduanera potosina ha funcionado de manera específica y eficaz, y ese debe ser uno de los elementos más importantes para analizar en esas modificaciones.