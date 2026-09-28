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Cinco asesinatos en SLP, ninguno en el reporte federal

Los crímenes fueron documentados entre el 22 y el 26 de septiembre

Por Rubén Pacheco

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Cinco asesinatos en SLP, ninguno en el reporte federal
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      Mientras la prensa local documentó el asesinato de cinco personas en el estado de San Luis Potosí entre el martes 22 y el sábado 26 de septiembre de 2026, el reporte diario del gabinete de seguridad federal no registró oficialmente ninguno de los crímenes como homicidio doloso. De acuerdo con una revisión hemerográfica, el martes 22 se registró el asesinato de Santos Barrón Hernández, trabajador municipal de Aquismón a causa de un disparo en la localidad El Limoncito, en el municipio de Huehuetlán.

      Ese mismo día, pero en la noche, un hombre fue ultimado a balazos por sujetos que viajaban en una motocicleta, en la plaza Cóndor de la colonia Prados Segunda Sección, en el municipio de Villa de Pozos.

      Para miércoles 23 dos mujeres fueron asesinadas, María Isabel de 35 años con ficha de búsqueda desde el 21 de septiembre, quien fue encontrada con huellas de violencia en la localidad de Puente Prieto del municipio de Rioverde.

      En tanto, María de Jesús Vázquez, suegra de Miguel Ángel Rocha Ríos, hombre desaparecido desde el 3 de septiembre, fue acribillada a balazos en el municipio de San Ciro de Acosta, a manos de sujetos que se movilizaban en motocicleta

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      Para ambos casos, al tratarse de muertes violentas de mujeres, el Ministerio Público inicia la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

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      La última víctima corresponde a un hombre que fue asesinado de un balazo en la cabeza, en la calle León de la colonia Rural Hidalgo de la capital potosina, cuyo crimen se cometió el sábado 26 de septiembre.

      Pese a que en todos estos asesinatos se utilizaron armas de fuego y la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de los hechos, ninguno de los casos fue registrado por la federación lo que supone que en esta semana "San Luis se mantuvo en paz".

      El reporte diario federal aclara que la información contenida tiene carácter preliminar y está sujeta a la determinación jurídica que realicen las Procuradurías y Fiscalías estatales de las 32 entidades federativas, responsables de establecer la clasificación definitiva.

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