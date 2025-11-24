Retiran los pendones sin permiso

Un operativo de la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí derivó en el retiro de más de 400 pendones y lonas colocados sin autorización en distintos puntos del poniente de la ciudad, como parte de las acciones para ordenar el uso de la vía pública y reducir la contaminación visual.

De acuerdo con la dependencia, durante el recorrido se detectó una gran cantidad de anuncios instalados sin cumplir con los permisos establecidos en el Reglamento de Actividades Comerciales. Ante ello, personal municipal procedió a retirarlos de inmediato.

La autoridad recordó que la colocación de publicidad en la vía pública sin autorización puede derivar en sanciones económicas significativas, por lo que hizo un llamado a empresas, comercios y ciudadanía a apegarse a los lineamientos vigentes.

El operativo forma parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y mantener espacios más limpios y seguros, según explicó la Dirección de Comercio, que adelantó que estos recorridos continuarán en otras zonas de la capital.

De acuerdo con la Ley de Ingresos para el año fiscal 2025 del ayuntamiento capitalino los servicios de expedición de licencias y su refrendo anual, colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódico y revistas oscilan en un costo de entre 1.32 y 15 UMAs, es decir costos que van desde los 149 1 mil 697 pesos dependiendo de las dimensiones de los anuncios.

Mientras que las multas por la violación al Reglamento de Anuncios del Ayuntamiento de San Luis Potosí oscila entre las 50 y 100 UMAs, es decir, costos que van desde los 5 mil 657 hasta los 11 mil 314 pesos.