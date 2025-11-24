Santa Catarina pagará aguinaldo esta semana
Santa Catarina.- El Ayuntamiento destinará 2 millones de pesos para el pago del aguinaldo y será entregado antes de lo estipulado, pues no hay problemas para cumplir con esta prestación laboral.
El alcalde Juan Carlos Ramos señaló que desde inicio de año se han dado a la tarea de ahorrar recursos para el pago del aguinaldo, para tenerlo en tiempo y forma.
En esta ocasión el monto que se destinará para esta prestación laboral será de 2 millones de pesos y se les entregará lo correspondiente a 50 días, el 27 de noviembre se les estará entregando la prestación de ley a todos los empleados municipales.
El objetivo es que el personal tenga estos recursos con anticipación, para que lo destinen en la compra de obsequios o en la cena navideña o en alguna otra cuestión personal.
