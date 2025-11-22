Rodrigo Sánchez repite en el IPAC y anuncia evento

Rodrigo Sánchez Espinoza fue reelecto por su consejo en su cargo como presidente de Industriales Potosinos AC (IPAC), organismo que conmemora medio siglo de existencia y por lo pronto, anunció el Quinto Foro de Energías Limpias.

La quinta edición del Foro de Energías Limpias y Transición Energética, que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre de 2025, en el Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, Piso 9, como parte de las actividades conmemorativas del 50 aniversario de IPAC.

Se espera que el evento sea un encuentro estratégico que reunirá a expertos, empresarios, académicos y autoridades para dialogar, aprender y colaborar en torno a los temas que están definiendo el futuro productivo de México: las energías limpias, la electromovilidad, la economía circular y la transición energética.

Dijo que San Luis Potosí se encuentra en un momento clave para asumir un papel protagónico en este proceso. Su ubicación geográfica, su ecosistema industrial y su creciente infraestructura lo colocan en una posición privilegiada para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles.

Bajo esta visión, el foro está diseñado para que los asistentes puedan conocer, comprender, adoptar, formarse y acceder a soluciones que no solo reducen la huella ecológica, sino que impulsan la competitividad, la eficiencia y la innovación dentro de las empresas.

A lo largo del evento, los participantes podrán explorar las tendencias más relevantes en materia de sostenibilidad empresarial. Se abordarán temas como la adopción de tecnologías renovables y la mejora en la eficiencia energética, las estrategias de economía circular que fomentan la reducción, reutilización y reciclaje de recursos, y los avances en movilidad eléctrica que están redefiniendo el transporte industrial.