Padecen rezago 167 mil casas
La Sedatu advierte carencias habitacionales en el 21.2% de las viviendas en SLP; alto, el riesgo de daños por inundación
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La quinta parte de las viviendas del estado enfrenta condiciones de rezago habitacional, reveló un documento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que además pone a San Luis Potosí en el tercer lugar en el rubro de riesgo de pérdidas económicas debido a desastres.
Sedatu reporta rezago habitacional en San Luis Potosí
De acuerdo al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030, la Sedatu indicó que de las 790 mil 298 viviendas calculadas en la entidad, 167 mil 451, es decir, el 21.2 por ciento, presentaba algún tipo de riesgo habitacional.
La dependencia federal señaló que en esta condición entran viviendas con precariedad en materiales, hacinamiento y carencias en servicios básicos.
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También se incluyen las casas con piso de tierra, sin agua entubada ni electricidad.
San Luis Potosí enfrenta pérdidas millonarias por inundaciones
El problema, agregó, no sólo refleja déficits materiales, sino también la falta de integración urbana, inseguridad jurídica y carencias de accesibilidad.
Otra situación que afecta a la situación de la vivienda es que el volumen de vivienda asentada en lugares con riesgos de inundación fluvial.
Actualmente, el estado enfrenta afectaciones por cinco mil millones de pesos por inundaciones, lo que la ubica sólo por debajo de los vecinos Tamaulipas y Veracruz.
La Sedatu consideró a estas tres entidades como "altamente" expuestas a las inundaciones.
La dependencia federal indicó que la estadística "refuerza la urgencia de integrar criterios prospectivos de riesgo climático y resiliencia hídrica en la planeación territorial".
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