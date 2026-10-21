Caos vial le cuesta a San Luis 2,400 mdp

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La congestión vial en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí representa un costo anual de 2 mil 400 millones de pesos, mientras que cada persona que se traslada pierde en promedio 100 horas al año por los embotellamientos, de acuerdo con el estudio Costo del Tráfico 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat´s Why.

IMCO estudio congestión vial San Luis Potosí

El análisis, que contempla a San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, estima que el costo anual de la congestión equivale a 5 mil 511 pesos por persona. Del monto total, mil 700 millones de pesos corresponden a quienes utilizan vehículos particulares, mientras que 700 millones se atribuyen a los usuarios del transporte público.

Esta cifra representa el costo de oportunidad del tiempo perdido exclusivamente por la congestión, horas que los integrantes de la población económicamente activa y menores de 15 años podrían dedicar a trabajar, estudiar, realizar labores de cuidado o descansar.

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Diferencias en costos y tiempos entre usuarios

El costo no se distribuye de la misma manera entre quienes utilizan transporte público y automóvil particular. Según el estudio, los usuarios del transporte público acumulan un costo anual de 6 mil 544 pesos por persona y pierden un promedio de 119 horas al año en sus traslados, mientras que quienes utilizan vehículos privados enfrentan un costo de 5 mil 215 pesos y destinan 95 horas anuales a desplazarse. En conjunto, el tiempo perdido por la congestión equivale a un promedio de 100 horas al año por persona en la Zona Metropolitana, equivalente a 4.2 días.

La diferencia también se refleja en los tiempos de traslado cotidianos. El estudio registra un promedio de 21.6 minutos para llegar a la escuela en transporte público, frente a 13.7 minutos en vehículo privado. Para los desplazamientos al trabajo, los usuarios del transporte público destinan 39.1 minutos, mientras que quienes utilizan automóvil reportan un promedio de 33.1 minutos.