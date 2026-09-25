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Aumenta tiempo de viaje al trabajo

En contraparte, los escolares se hacen un poco menos en ir a sus escuelas

Por Samuel Moreno

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Aumenta tiempo de viaje al trabajo
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      Desarrollado por SACS IA

      Los traslados hacia los centros de trabajo se han alargado para una mayor proporción de la población ocupada en San Luis Potosí durante los últimos cinco años, mientras que los recorridos hacia las escuelas registraron una ligera reducción, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Tiempos de traslado laboral y escolar en San Luis Potosí

      El 36.1% de la población ocupada de 12 años y más tarda entre 16 y 30 minutos en llegar a su trabajo, seguido por un 25.8% que realiza recorridos de hasta 15 minutos. En tanto, el 21% requiere entre 31 y 60 minutos y 8.8% supera una hora de traslado.

      En 2020, los recorridos de hasta 15 minutos representaban 29.5%, mientras que los de más de una hora eran 6.5%.

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      Medios de transporte y modalidades de traslado

      El automóvil, camioneta o motocicleta concentra la mayor parte de los desplazamientos laborales, con 46.1%, seguido por el transporte público masivo con 31.9%. Además, 16.2% de los trabajadores llega caminando a su empleo, 3.6% utiliza bicicleta y 1.4% labora desde casa, por lo que no requiere traslado.

      Para la población de 3 años y más que asiste a la escuela, los recorridos presentan una tendencia distinta. El 48.9% tarda hasta 15 minutos en llegar a su plantel y 35% entre 16 y 30 minutos, mientras que 11.2% emplea de 31 a 60 minutos y apenas 2.1% supera una hora. En 2020, los trayectos de hasta 15 minutos representaban 47.3%, frente al 48.9% registrado en 2025.

      El traslado a pie es la principal forma de movilidad escolar, utilizada por 45.4% de los estudiantes, mientras que 34.6% se desplaza en vehículo particular y 16.3% mediante transporte público masivo. La encuesta también reportó que 2% utiliza transporte escolar, 0.7% bicicleta y otro 0.7% estudia desde casa.

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