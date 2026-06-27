Al alza, delitos de violación, lesiones y homicidio en la capital: SESNSP

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Durante el mes de mayo del presente año, los delitos de violación, violencia familiar y de lesiones dolosas en la capital potosina, registraron un incremento a comparación del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esto, a pesar de que durante dicho mes se registraron un total de 2 mil 104 carpetas de investigación por diversos delitos, lo que implica la disminución del 12.7 por ciento con respecto a mayo del 2025, cuando se registraron un total de 2 mil 410 delitos.

Aun con esa disminución generalizada, la capital mantiene un incremento en el delito de violación, el cual pasó de 14 carpetas de investigación en mayo de 2025 a 19 en mayo de 2026, un incremento del 35.71 por ciento.

En el caso de la violencia familiar, las denuncias aumentaron de 401 a 420, equivalente a un crecimiento de 4.74 por ciento. Las lesiones dolosas también mostraron un alza al pasar de 132 a 154 casos, es decir, un incremento del 16.67 por ciento.

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También se registraron un total de 3 casos de homicidio culposo, mientras que en mayo del 2025 fueron un total de 2 casos.

En cuanto al acumulado anual, de enero a mayo, San Luis Potosí ha registrado un total de 10 mil 702 carpetas de investigación por diversos delitos, 12.36 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo mantiene una tendencia al alza en los casos de homicidios culposos, los cuales, suman 20 carpetas de investigación en 2026, equivalente a un aumento anual del 42.86 por ciento.

De igual forma se han registrado un total de 33 casos de extorsión, 22.22 por ciento más que los 27 casos registrados entre enero y mayo del 2025.