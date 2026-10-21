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Celebran feria de la salud en la plaza

En módulos promueven la prevención del cáncer de mama

Por Jesús Vázquez

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Celebran feria de la salud en la plaza
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      MATEHUALA.- Se llevó a cabo la feria de la salud en la Plaza Benito Juárez, esto en el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama. En esta feria de la salud colocaron varios módulos de información sobre esta enfermedad, pero también sobre prevención.

      La finalidad de llevar a cabo la feria de la salud fue promover la lucha contra el cáncer de mama en las mujeres y explicarles que, desde jóvenes, se hagan la autoexploración y, en caso de notar alguna bolita extraña en sus senos, acudan inmediatamente a un chequeo médico, pues el cáncer de mama es una de las enfermedades que más muertes de mujeres ha provocado en la actualidad y, si se detecta a tiempo, se puede salvar la vida.

      En esta feria de la salud estuvieron dando folletos e información a las mujeres sobre esta enfermedad y su prevención, pero además tenían campañas de vacunación contra la influenza y el Covid. Cabe hacer mención que la campaña de vacunación no solo era para las mujeres, pues también estaban vacunando a los señores y jóvenes que se querían vacunar.

      En uno de los módulos estaban haciendo chequeos médicos, donde les tomaban la presión a las personas y también les revisaban su peso y daban algunos consejos médicos, exhortando a las mujeres a realizarse estudios especiales al menos una vez al año para prevenir enfermedades.

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