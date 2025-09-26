logo pulso
SCT dialoga con Municipio para regular paraderos

Por Rubén Pacheco

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
SCT dialoga con Municipio para regular paraderos

Es necesario fortalecer el diálogo con el Ayuntamiento capitalino, en aras de que cumpla sus facultades de regulación de estacionamiento irregular de taxis, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Expuso lo anterior frente a los continuos problemas de vialidad generados por el aparcamiento de los taxistas en zonas prohibidas, por ejemplo, en paradas de transporte urbano de la alameda Juan Sarabia.

Reconoció que existe la necesidad de instalar algunas bahías o puntos de ascenso y descenso en la zona centro de la ciudad, sin embargo, primero deberá analizarse su viabilidad para no generar conflictos con el transporte colectivo.

“Con todo el transporte que, de pronto sale a brindar el servicio sin ninguna autorización, eso al final genera una competencia desleal”, remarcó Martínez Acosta.

La funcionaria señaló que el crecimiento de los diferentes tipos de transporte concesionado y no regulado desfavorecen la competitividad y reducen los espacios para todos los medios de traslado.

