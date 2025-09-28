Se batalla para estacionrse en Feria de Pozos

Visitantes de la Feria de Villa de Pozos se quejaron de que, en las calles aledañas a la Unidad Deportiva Casanova, algunos residentes usan tinas, sillas, piedras y otros objetos para apartar cajones de estacionamiento que luego “rentan” hasta en 150 pesos a quienes acuden a los conciertos de la Feria, a pesar de ser vía pública de libre uso.

Pidieron la intervención de autoridades municipales para liberar dichos espacios e incluso, que se sancione a quienes han estado haciendo negocio con algo “que no les pertenece”, como son las calles de Villa de Pozos.

Entendieron que algunos habitantes usen objetos para proteger la entrada a sus cocheras, pues no es raro que haya conductores abusivos que obstruyen las entradas y salidas de las viviendas, pero también expresaron que, lo que no se vale, es que se busque un lucro ilegal aprovechándose de la necesidad de la gente de hallar estacionamiento libre.

A muchas personas, la falta de espacios de estacionamiento; la presencia de lluvias, así como las dificultades para transitar alrededor de la Unidad Deportiva Casanova, que es donde se realiza la Feria Regional de Villa de Pozos, les han desanimado a acudir al recinto ferial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para colmo, muchas personas siguen exigiendo la reparación de las calles del nuevo municipio en lugar de los espectáculos de la Feria, aunque éstos sean gratuitos.