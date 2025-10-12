Se consolida la industria médica mexicana: MGA

logo pulso
Por Samuel Moreno

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
El líder del Clúster Médico en San Luis Potosí, Dr. Miguel Galván Arroyo, destacó que México mantiene una posición estratégica dentro del Tratado de Libre Comercio gracias al crecimiento de la industria médica y farmacéutica, la cual representa cerca del 20 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB).

Subrayó que el sector salud no debe verse únicamente como la atención médica o el servicio hospitalario, sino también como una actividad industrial de alto valor agregado, que incluye la manufactura de insumos, equipos y dispositivos médicos.

“Cuando hablamos de salud pensamos solo en hospitales o médicos, pero también existe una parte industrial muy fuerte. México está entre los primeros países del mundo en manufactura de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, desde una simple venda hasta un tomógrafo”, explicó.

El especialista señaló que actualmente México se consolida como un referente internacional en la producción y exportación de tecnología médica, con una creciente participación de empresas asiáticas interesadas en fortalecer su proveeduría en el proceso.

“Hoy tenemos colaboración con empresas de Japón y China que están solicitando proveeduría local. Esto nos abre la oportunidad de integrarnos no solo a las cadenas de Estados Unidos y Europa, sino también a las de Asia”, detalló.

Galván Arroyo afirmó que el Clúster Médico impulsa activamente la vinculación entre la industria, la academia y la inversión extranjera, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector y generar más oportunidades para los profesionistas mexicanos.

“Estamos impulsando la industria médica y los resultados son muy positivos. Es una gran oportunidad para México y para San Luis Potosí, donde tenemos talento y capacidad para competir globalmente”, concluyó.

