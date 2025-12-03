Se defiende MC y dice que no utiliza a discapacitados

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en San Luis Potosí, Marco Antonio Gama Basarte, rechazó que su partido utilice a personas con discapacidad solo para cumplir cuotas, luego de que la activista Berenice Antonieta Castillo Cortés, acusara a los partidos políticos de emplear sus nombres sin ofrecerles espacios reales de participación.

Gama Basarte afirmó, que en el caso de MC, la integración de este sector se ha dado a partir de procesos internos de capacitación y acercamiento. Señaló que el partido ha buscado “aprender” y “saber cómo atender a la población”, y aseguró que quienes se han acercado para colaborar, incluso en foros, “han sido recibidos con apertura y respeto”. Explicó que “de ninguna manera” existe una utilización de estas personas ni acciones que limiten su libertad de participar políticamente.

El diputado indicó que el partido cuenta con personas con discapacidad dentro de su estructura y que existe un área de derechos humanos encargada de atender temas indígenas, de discapacidad y de población LGBTQ+. Sin embargo, dijo no conocer la cifra exacta de cuántas personas participan actualmente.

Cuestionado sobre si exhortaría al resto de los partidos políticos a incluir de manera real a las personas con discapacidad, el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos señaló que cada partido define su forma de trabajo, pero que MC mantiene una línea de inclusión dirigida a distintos sectores.

Las declaraciones se dieron en respuesta a los señalamientos de Castillo Cortés, quien sostuvo que los partidos continúan utilizando a mujeres con discapacidad únicamente para cubrir requisitos de ley o simular inclusión. Afirmó que, aunque son invitadas a participar, suelen ser colocadas en posiciones sin posibilidades reales de competir. “Te incluyen, pero no ganas; te ponen en lugares que saben que no vas a ganar”, dijo.

Castillo señaló que algunas fuerzas políticas incluso les piden “prestar el nombre”, lo que genera expectativas falsas en mujeres sin formación política ni orientación previa. También advirtió que los partidos no invierten en preparar perfiles con perspectiva de género, derechos humanos y discapacidad, lo que deja a estas mujeres en desventaja. “Tener cuerpo de mujer no significa tener perspectiva de género”.