Sedesore adelantaría apoyos por las lluvias

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En caso de que se susciten inundaciones severas en la región Huasteca como sucedió el año pasado, se adelantará la entrega del programa Seguridad Alimentaria, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Declaró que como todas las personas y familias tienen garantizados y calendarizados sus apoyos en especie, se optaría por entregar antes de las fechas previstas las cajas con los alimentos y complementos.

Explicó que, aunque el año pasado se acabada de entregar las despensas a los beneficiarios antes de la presencia de las lluvias torrenciales en los municipios huastecos, en cuanto pasó el fenómeno meteorológico se les suministraron los demás por la urgencia de tener más víveres.

Afirmó que la Sedesore obtuvo el aumento presupuestal solicitado para el ejercicio fiscal 2026 de parte de la Secretaría de Finanzas (Sefin), por ende, si llegara a requerirse mayor entrega de cajas no habrá inconveniente en cubrir el pago de la inversión.

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