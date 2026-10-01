Servicios públicos, el mayor reto en Pozos

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Villa de Pozos ya gestiona por sí mismo la mayor parte de sus servicios públicos, aunque sus autoridades reconocen que hace falta una mayor inversión en temas como seguridad pública, recolección de basura, alumbrado y rehabilitación de vialidades.

Actualmente, como ya ha informado en varias ocasiones la administración municipal, el único tema en el cual no existe independencia operativa es en el del agua potable y la gestión de drenajes, ya que esto sigue estando a cargo de Interapas, aunque el convenio con este organismo finalizará el 11 de octubre del próximo año.

En seguridad pública y seguridad vial, se reforzaron los operativos de vigilancia y prevención en las principales avenidas, además de la emisión de más de 480 amonestaciones por faltas de tránsito.

El alumbrado público es uno de los rubros con mayor actividad, pues el municipio reportó la instalación de casi 2 mil luminarias LED en colonias como Urbi Villa del Real, Ciudad Satélite y la calle 16 de Septiembre como parte de un paquete de infraestructura que, según autoridades, supera los 1 mil 500 millones de pesos en inversión compartida con el gobierno estatal.

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En cuanto a rehabilitación de vialidades, se han intervenido calles y avenidas estratégicas como Seminario, Calle 70, Los Ángeles, Insurgentes, Celaya, León, Acceso 11, Rosario del Pozo y Calle 101. Las obras incluyen bacheo, recarpeteo y mejoras en la superficie de rodamiento, con el objetivo de reducir daños vehiculares y mejorar la conectividad interna de la delegación.

Finalmente, en el rubro de recolección de basura y limpieza urbana, se han realizado jornadas de mantenimiento en Periférico Oriente y otros puntos donde se retiró maleza, desechos y basura acumulada. Aunque no se han informado compras de camiones o equipamiento nuevo, los operativos muestran una mayor presencia de cuadrillas municipales en espacios públicos.